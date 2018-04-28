LFA - Fremad Amager maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. LFA, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Fremad Amager takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. 33 puanlı LFA 8. sırada bulunuyor, Fremad Amager 33 puana sahip ve 9. sırada. LFA son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fremad Amager, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 286 kodlu maçta; İddaa oynayanlar LFA kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Fremad Amager sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

LFA önceki hafta Herfolge Koge mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Fremad Amager ise Vejle-Kolding maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan LFA, 24 gol attı ve 22 gol yedi.

Fremad Amager ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fremad Amager, 11 gol atarken 19 gol yedi.