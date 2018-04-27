LFA - Fremad Amager maçı istatistikleri

LFA ve Fremad Amager, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 33 puanlı LFA 8. sırada bulunuyor, Fremad Amager 33 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi LFA, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fremad Amager, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 286 kodlu maçı oynayanlar; LFA galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fremad Amager galibiyet oranı 0.00.

LFA son haftadaki Herfolge Koge müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Fremad Amager, Vejle-Kolding karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan LFA, 24 gol attı ve 22 gol yedi.

Fremad Amager, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fremad Amager 11 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.