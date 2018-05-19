LFA - Skive IK karşılaşma önü

LFA ve Skive IK, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:45. Maç öncesi LFA 37 puanla 9. sırada, Skive IK 18 puanla 12. sırada bulunuyor. LFA, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Skive IK, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 365. İddaa'da LFA kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Skive IK kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

LFA son hafta oynanan Herfolge Koge maçında 2-2 berabere kaldı.

Skive IK ise Fredericia karşılaşmasında 3-2 yenildi.

LFA, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 26 gol yedi.

Skive IK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Skive IK, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.