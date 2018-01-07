LG G7 henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak telefonun kendisinden önce resmi uygulaması olan LG Wallet, Google Play Store‘da listelendi. “LG’nin premium modelleri için güvenli mobil ödeme uygulaması” olarak listelenen uygulamanın, şimdilik sadece LG G7 ile çalıştığına dair bir de not var.

LG G7 uygulaması uygulama mağazasında!

Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi, görünüşe bakılırsa en yakın rakiplerinin bir süredir sunduğu mobil ödeme çözümüne nihayet giriş yapıyor.

Uygulamanın çıkışının ardından sadece G7 için değil, üst seviye diğer LG modellerinin de mobil ödeme uygulamasından faydalanması bekleniyor. Ancak şimdilik hangi ülkelerde bu ödeme yönteminin geçerli olacağı belli değil.

Önümüzdeki ay sonunda Barcelona‘da gerçekleştirilecek MWC 2018 etkinliğinde yeni amiral gemisini ve onunla birlikte LG Wallet uygulamasını da görebileceğiz.

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