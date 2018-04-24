LG'nin sıradaki üst düzey donanımlı akıllı telefonu G7 ThinQ'in duyurulmasına yaklaşık 1 hafta kala, akıllı telefonun fotoğrafı internete düştü! VentureBeat muhabiri tarafından Twitter'da paylaşılan görsel, telefonun görünüşüne dair kafalardaki soru işaretlerini tamamen giderdi.

Yakın zamana dek ortaya çıkan sızıntılara göre LG G7 ThinQ'in 5 farklı renk alternatifi olacak. Ekranda bulunan ve kullanıcıların pek de hoşlanmadığı çentik kısmı için LG'nin bir planı var. G7 ThinQ'de bu kısmı gizlemek için o bölgenin kenarlarında ekranda bir karartma uygulanacağı iddia ediliyor. Böylece ekranın altı ve üstü aynı boyutta siyah alana sahip olacak.

LG G7 ThinQ'in yanındaki fazladan tuş, yeni akıllı telefonun en merak edilen özelliklerinden birini işaret ediyor. CNET'in haberine göre bu tuş, 2017 ve 2018'de çıkan Samsung Galaxy S modellerinde olduğu gibi sesli asistanı, yani Google Asistant'ı etkileştirecek.