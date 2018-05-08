LG'nin en üst seviyeyi hedeflediği yeni akıllı telefonu LG G7 ThinQ, Mayıs ayının ortasından itibaren dağıtılmaya başlanacak. Cihazın ilk durakları muhtemelen Kore ve ABD olacak.

LG G7 ThinQ'in teknik özellikleri

Cihazın yan tarafında konumlandırılacak AI butonu (yapay zeka butonu), belki de telefonun en dikkat çeken özelliği konumunda. Bu tuşa basıldığında Google Asistan ve LG'nin kendi ürettiği Q Lens ile Q Voice da aktif olacak. Kullanıcılar AI butonuna basarak LG G7 ThinQ ile sesli iletişim kurabilecek.

6,1 inç QHD+ çözünürlüğe sahip olan LG G7 ThinQ, Snapdragon 845 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı (microSD kart ile artırılabilir) ile birlikte gelecek. LG G7+ ThinQ adlı bir modelin de 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla satışa sunulacağı da biliniyor. Ancak bu modelin detayları henüz açıklanmadı. Çift lensli 16 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılacak olan LG G7 ThinQ, Android Oreo ile birlikte gelecek. Cihazda 3.000mAh batarya yer alacak.

LG G7 ThinQ'in Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz açıklanmış değil fakat kısa süre içerisinde bu bilgi de netleşecektir.