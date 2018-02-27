LG'nin akıllı telefon ailesinin en merak edilen üyelerinden LG V30, içerdiği donanım ve özelliklerle, Nokia 8, Samsung Galaxy S8 ve iPhone 8'e ciddi bir alternatif oluşturuyor. Zarif bir tasarıma sahip olan LG V30, Android 7.1.2 Nougat ile birlikte geliyor.

LG'nin kendi ürettiği POLED ekranla donatılan akıllı telefon, tek elle kullanmanın pek de kolay olmadığı bir seviye olan 6 inç boyutunda. %81.2'lik ekran gövde oranıyla dikkat çeken LG V30+, pek çok muadili gibi 18:9 en boy oranına sahip. Dual kamera sistemiyle donatılan cihazın arka kısmında biri 16, diğeri ise 13 megapiksel 2 kamera mevcut.

Ön taraftaki selfie kamerasının ise yalnızca 5 megapiksel olması biraz şaşırtıcı. Zira eşdeğer akıllı telefonlardan Nokia 8'de 13, Samsung Galaxy S8'de 8 ve iPhone 8'de ise 7 megapiksel ön kamera kullanılıyor. LG bu noktada biraz geride kalmış gibi gözüküyor. Zira günümüzde pek çok kullanıcı, Instagram'a 5 megapiksellik kamera ile çekilmiş fotoğraf koymak istemeyecektir.

Buna karşın biri geniş açılı olan öndeki 2 kameranın performansı gayet başarılı. Özellikle aydınlık çekimlerdeki performans tatmin edici. 2160p'de 30 fps, 1080p'de 50/60fps ve 720p'de 120fps video kaydı yapabilen LG V30, çekilen görüntüyü ağır çekimde kullanmak isteyenleri memnun edecektir.

Cihazın arka tarafında konumlandırılmış olan parmak izi okuyucu, bu teknolojiyi ön yüzde kullanmaya alışmış olan akıllı telefon kullanıcılarını bir süre şaşırtacaktır. Ancak uzun süre kullanımda konfor yaratacağını da belirtmek yersiz olmaz.

Snapdragon 835 yonga setiyle (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) gelen LG V30, 4 GB RAM'e sahip. 128 GB dahili depolama sunan ürünün hafızası, isteğe bağlı olarak microSD kartla 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 128 GB dahili depolama kapasitesinin ortalama bir kullanıcı için epey yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.

Adreno 540 GPU ile donatılan LG V30, özellikle oyun performansı noktasında son derece başarılı. Buna karşın uzun süre kullanımda ısınma sorunuyla karşılaşıyorsunuz ve tabii oyunlar cihazın pilini hızlı tüketiyor.

İlk olarak iPhone X'da karşılaştığımız yüz tanıma teknolojisine de sahip olan LG V30, isteğe bağlı olarak telefonun kilidini ses tanımayla da açma seçeneği sunuyor. Piyasaya V30 ile Android tabanlı önemli bir alternatif kazandıran LG, hem donanımı hem özellikleriyle başarılı bir akıllı telefona imza atmış.

LG V30 teknik özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 835

GPU: Adreno 540

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6 inç POLED 1440x2880

İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Arka kamera: 16 ve 13 megapiksel

Ön kamera: 5 megapiksel

Sensörler: Parmak izi okuyucu (arkada), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre, renk spektrumu

Boyut: 151.7x75.4x7.3mm

Ağırlık: 158 gr

Batarya: Li-Po 3300 mAh batarya (sabit)

Bağlantılar: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, NFC, GPS