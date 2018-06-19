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LG X5 (2018) teknik özellikleri

Mediatek'in MT6750 yonga setiyle donatılan yeni LG X5, 1.5 GHz çekirdek hızına sahip. 2 GB RAM ve artırılabilir 32 GB hafıza kapasitesi bulunan cihaz, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera ile geliyor. 154,77 x 78,1 x 8,9mm boyutlarında olan LG X5 (2018), 171 gram ağırlığında. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle birlikte gelecek olan yeni akıllı telefon, 4500mAh batarya ile donatılmış. Bu da cihazın uzun süreler şarj problemi yaşanmaksızın kullanılmasını sağlayacak.