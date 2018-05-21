LG Electronics ve LG Display gibi ünlü teknoloji şirketlerini çatısı altında barındıran LG Group Başkanı Koo Bon-moo hayatını kaybetti.

LG, Koo Bon-moo’nun bir yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve son anlarını ailesinin yanında huzurlu şekilde geçirdiğini açıkladı.

Koo Bon-moo, beyin tümörü ameliyatının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Başkanın hastaneye kaldırılmasının ardından, LG oğlu ve varisi Kwoo Kwang-mo’yu yerine aday göstermiş ve direktör olarak atamıştı.

Koo-Bon-moo, Güney Koreli teknoloji devinin üçüncü patronuydu. 1995 yılında babası Koo Ja-kyung’dan başkanlığı devralan iş adamı, o zamanlar Lucky Goldstar olan şirketi LG adı altında yeniden yapılandırdı ve küresel bir deve dönüştürdü.