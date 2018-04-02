Güney Koreli akıllı telefon üretici LG’nin yeni amiral gemisine dair görseller ve teknik detaylar sızdı.

Akıllı telefonlara dair tutarlı sızıntılar yayınlayan OnLeaks tarafından yayınlanan görseller, LG G7’nin 6 inçlik ekranının tepesinde iPhone X’daki gibi bir çentiğe sahip olacağını gösteriyor.

Telefonun arka yüzünde ise LED flaşlı, lazer oto-fokuslu çift kamera ve bir parmak izi okuyucusu olduğu görülüyor. LG, Apple’ın aksine yeni telefonunda 3,5 mm jak girişine yer verecek.

Söylentiler, G7’nin 153,2 x 71,9 x 8,2 mm ebatlara sahip olacağı yönünde. Bu ebatlar telefonun, şirketin bir önceki yıl satışa sunduğu amiral gemisi G6’dan (148,9 x 71,9 x 7,9 mm) daha kalın ve daha uzun olacağına işaret ediyor.

Cihazın teknik özellikleri arasında ise Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanının olacağı belirtiliyor.

LG G7’nin mayıs ayında satışa sunulacağı ve isteyen kullanıcıların çentiği saklamalarına olanak tanıyacak bir yazılımla geleceği söyleniyor.