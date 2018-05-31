Geçtiğimiz günlerde G7 ThinQ ile kullanıcıların karşısına çıkan LG, yeni amiral gemisi V35 ThinQ modelini tanıttı. Geçtiğimiz senenin en iyi telefonlarından biri olan V30 ile benzerlikler taşıyan V35, yeni Snapdragon 845 işlemci ve 6 GB’lık RAM ile birlikte geliştirilmiş yazılımsal özelliklere sahip.

6 inçlik OLED ekrana sahip olan V35, 1440 x 2880 piksellik görüntüyü destekliyor. 8 çekirdekli olan telefonun 4 çekirdeği 2.7, diğer 4 çekirdeği ise 1.7 hıza sahip. Ürünün 128 ve 64 GB olmak üzere iki ayrı depolama alanı sunan modeli var ancak microSD kart sayesinde 400 GB fazladna alana sahip olabilirsiniz.

Arkasında 16 megapiksellik 2 adet kamera bulunduran LG V35’in önünde ise 8 megapikssellik bir kamera daha var. Hızlı sarj özelliğine sahip 3300 mAh batarya barındıran telefon, Android 8.0 Oreo işletim sistemini destekliyor.

V35 için LG’den resmi bir fiyat açıklaması gelmedi ancak bu yaz mevsiminde Kuzey Amerika’da satışa sunulacağı belirtildi.