Sonuçları sınavla öğrenci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dün 1 milyon öğrencinin katılımıyla tamamlandı. İki oturumlu sınavın ilk bölümü olan sözel alan soruları öğrenciler tarafından çok kolay bulunurken, fen ve matematik sorularından oluşan ikinci oturum öğrencileri zorladı. Eğitimciler de günlük hayatın içinden çıkan sorular olarak nitelendirdikleri sözel sorularının öğrencileri zorlamadığını ancak hem matematik hem de fen sorularının uzun ve çok zor olduğunu, zamanın yetmediğini anlattı. LGS yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı. Geç kalmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren veliler çocuklarıyla birlikte sınavın yapılacağı binaların önünde toplandı. Öğrenciler saat 09.00’dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav binalarına alınmaya başlandı. Sınavın ilk oturumu olan 20 Türkçe ile 10’ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorunun yöneltildiği sözel bölüm saat 09.30’da başladı. 75 dakikalık bu sınavda din dersinden muaf yaklaşık 500 öğrenci 15 dakika erken çıktı. Musevi ve Ermeni öğrenciler de kendi dinlerinden 10’ar soru yanıtladı. Bu bölüm öğrenciler tarafından “Beklediğimiz gibi değildi, çok kolay sorulardı” diye değerlendirildi.

OKULDA BEKLEDİLER İlk oturumun ardından 45 dakikalık molada öğrenciler bahçede bekledi, veliler ise bina dışında. Bazı öğrenciler parmaklıklar ardından aileleriyle konuştu. Molanın ardından ise 20’şer Matematik ile Fen Bilimleri sorularının yer aldığı sayısal bölüm başladı. 60 dakika süren bu sınavda öğrenciler sayısal soruları zor bulurken, çok işlemli sorular yüzünden zamanı yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi. Sınavın 12.30’da tamamlanmasının ardından bu yıl için LGS’de sınav maratonu tamamlanmış oldu. EĞİTİMCİLER SORULARI NASIL YORUMLADI? FEN VE MATEMATİKTE YANLIŞ SORU ÇOK OLACAK Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Sevinç Koleji ve Sevinç Temel Okulu, Bahçeşehir Koleji, Bilfen Ortaokulları, Doğa Okulları, Mektebim Okulları eğitimcileri LGS sorularını değerlendirdi MATEMATİK: YANLIŞ VE BOŞ SAYISI ÇOK OLACAK TEOG’dan farklı, çok zor, bol işlemli, yoruma dayalı. Sadece 3 soru kolay diye nitelendirilir. Süre matematik soruları için yeterli değildi. Türkiye genelinde yanlış sayısı ve boş sayısı oldukça fazla olacak. Matematik ortalaması ciddi oranda düşecek. Zorlayan sorular. Sadece akademik bilgi yetmiyor. Aynı zamanda analiz, düşünme becerisi, yeteneği ölçüyor. Yoğun işlem gerektiren uzun sorular. FEN: SORULARA SÜRE YETMEZ TEOG’a göre çok daha uzun ve düşündürücü. Çoğu üst düzey düşünme becerisi istiyor. Görsellerde çok zor algısı veriyor. Fen sorularını yalnızca fen bilimleri soruları olarak düşünmemek gerekir. Sayısal (Matematik-Fen Bilimleri) olarak düşünmeli. Matematik bölümünden başlayan bir öğrencinin fen bilimleri, fen bilimlerinden başlayan bir öğrencinin matematik bölümünü yetiştirmesi zordu. Sayısal bölümden çok boş olur. Ortalama düşer. Bu tür sorular 60 dakika içinde çözülemez. Örnek sorulara göre daha zor ve seçici. TÜRKÇE: OKUMAYI SEVEN VE YORUM YAPAN ÖNE GEÇER Okuma ve anlama ağırlıklı gelen sorularda; yorum yapabilen, okumayı seven öğrenci başarılı olur. Paragraf sorularının geçmiş yıllardaki gibi günlük hayata ilişkin olması ve ağır olmaması okurken sıkılan öğrencileri kurtardı. Dil Bilgisi’nden yazım ve noktalama soruları yapılabilecek türdendi. ALES, DGS tarzından çevrilen sözel mantık soruları vardı. Uzun metin soruları aynı anda birden fazla bilgiyi ölçecek nitelikteydi. Okuyan, okuduklarından zevk alan, yorum yapabilen her öğrenci için bu sınav rahat geçmiştir. -

TARİH: UZUN SORULAR ÇIKTI TEOG’a göre daha uzun ve kavramlara göre hazırlanmış sorular. Zor soru yok. ‘‘Ya İstiklal Ya Ölüm’’ ünitesinden hiç soru yok. Okuma ve yorumlama yapabilen zorlanmadı. İNGİLİZCE: KOLAY SORULAR Önceki sınavlardaki soru tiplerine benzer ama TEOG sorularından kolay. Kelime bilgisi iyi olan yapabildi. DİN: TEOG’A GÖRE KOLAYDI TEOG din sorularına göre kolay. Çok uzun tutulmayan paragrafların cevapları kolay bulundu. Soru köküne dikkat eden öğrenciler rahat yanıtladı. FENERBAHÇE GENEL KURULU’NDA GÜRÜLTÜ İSYAN ETTİRDİ Dün sınavda en büyük sıkıntıyı Fenerbahçe Kongresi’nin yapıldığı Ülker Stadyumu yakınında sınava giren öğrenciler yaşadı. Kongredeki tezahürat ve protestolar, LGS’ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu’nda saat 10.30’da başladı. Stat içinde yapılan tezahüratlar ve protestolar, okuldaki öğrencilerin rahatsız olmasına yol açınca veliler büyük tepki gösterdi. Stadın yan tarafındaki Kenan Evren Lisesi’nde sınava giren çocuklarının stattaki tezahüratlar ve protestolardan etkilendiğini söyleyen veliler FB Divan Başkanlığı’na ulaşmak istediklerini ama bunu başaramadıklarını belirtti. Böyle bir günde kongre yapılmasına tepki gösteren veliler, sınav saatinde böyle bir seçimin yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Veliler, çocuklarının uzun bir süredir LGS’ye hazırlandıklarını belirterek Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ve İstanbul Valiliği’ne şikâyette bulunacaklarını ifade etti. Bir veli tepkisini şöyle dile getirdi: “Sesten, tezahürattan, alkıştan çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti. Bir Allah’ın kulu buna engel olamadı.” Bir başka veli de, “Sınavın ve kurulun tarihi belliydi. Keşke ya bu okula sınav vermeselerdi ya da kurul saatini daha geç başlatsalardı. Bu çocuklara yazık günah” dedi.