Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için öğrenciler hazırlık içinde. 5 Şubat 2018 tarihinde ikinci dönem eğitimine başlayan 8. sınıf öğrencileri, LGS için hazırlıklarını sürdürürken, sınavın da ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2018 LGS ne zaman? İşte 2018 LGS sınav tarihi...

LGS NE ZAMAN? 2018 LİSEYE GEÇİŞ SINAVI

8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için katılacağı LGS sınavı için hazırlık içinde olan öğrenciler, sınav tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Aralık 2017 tarihinde yayımladığı sınav takvimi ile birlikte LGS'nin de tarihi belli oldu. Buna göre, LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI ÖRNEK SORULARI

Liseye geçiş sisteminde kaldırılan TEOG sınavının ardından yeni liseye giriş sistemi geçtiğimiz dönemlerde tanıtılmış ve sistemin detayları paylaşılmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise sınavda ne tip soruların sorulacağıydı.

Konuyla ilgili olarak MEB, geçtiğimiz günlerde örnek soruları erişime açtı ve öğrencilere çeşitli derslerden sorular sunuldu. Yayınlanan örnek sorularla birlikte, öğrenciler sınavda sorulacak olan soru tiplerini ve konularını görme imkanı buldu.

LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SÖZEL SORULAR

LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SAYISAL SORULAR

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

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