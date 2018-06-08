LGS (Liseye Geçiş Sınavı), TEOG yerine gelen sistem, 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşti. LGS Matematik soruları, MEB’in bu zamana dek yaptığı en zor sınavlardan biri olarak gözüktü. Birçok eğitim uzmanı, Matematik hocalarının bile zamanında soruları yetiştiremeyeceği öngörüsünde olurken, sınavın eleyici dersi seçildi.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs’de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek

2018 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavına katılacak binlerce orta öğretim öğrencisi merakla sınavın yapılacağı günü merak ediyor. LGS sınavı 2 Haziran günü iki bölüm halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk bölümü 09.30'da, ikinci bölümü 11.30'd başlayacak. Peki 2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavın ne zaman açıklanacağı belli oldu. Merkezî Sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde ilan edilecektir.

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