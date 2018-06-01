LGS sınavı saat kaçta başlayacak? Bu sene İlk kez yapılacak yeni liseye geçiş sınavına 1.2 milyon öğrenci katılacak. Sınavla öğrenci alacak liseler için yapılacak 2 oturumlu LGS sınav başlama saati merak edilen konulardan birisi. İki oturum halinde gerçekleştirilecek birinci bölümü 50 soruluk sözle, ikinci bölümü 40 soruluk sayısaldan olacak. Peki, LGS saat kaçta başlayacak? LGS soru dağılımı nasıl olacak? İşte 2018 LGS sınav saati ve merak edilenler...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sonuçları sınavla öğrenci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Cumartesi günü birinci bölüm 09.30'da, ikinci bölüm ise 11.30'da başlayacak.

İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.

Öğrencilerin salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerekiyor.

EN FAZLA KATSAYI

Gazete Habertürk'ten Pervin Buldan'ın haberine göre sınavda öğrencilere en fazla puan kazandıracak testler ise Türkçe, Matematik ve Fen soruları olacak. Çünkü bu derslerin katsayıları TEOG’da olduğu gibi 4 olarak belirlendi. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularının katsayıları ise 1. Bu derslerin TEOG sınavlarında ağırlıkları 2’ydi. LGS’de etki dereceleri daha düşük oldu.

TÜRKÇE’DEN BAŞLAYIN

Sözel alanda ise öğrencilerin en fazla zamanı diğer derslerden artırarak, Türkçe’ye ayırmaları avantajlarına olacak. Çünkü bu bölümde diğer 3 testin katsayısı 1 iken, 20 soruluk Türkçe’nin katsayısı 4 olacak. Yani en fazla puan Türkçe sorularından gelecek. İkinci bölüm ise katsayıları eşit 2 dersten yapılacağı için zamanı ikisine eşit bölmek gerekiyor.

DİNDEN MUAF ÖĞRENCİ 15 DAKİKA ÖNCE ÇIKACAK

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) merak edilen sorulardan biri de din dersinden muaf olan öğrenciler için “sınav süresinin” nasıl ayarlanacağı oldu. Çünkü sınavın sözel bölümündeki toplam 50 sorunun içinde 10 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru bulunuyor. Sınavın süresi ise 75 dakika. LGS’de öğrencilere soru başına düşen süre 1.5 dakika. Ancak sözel bölümdeki din sorularını bu dersten muaf olan öğrenciler yanıtlamayacak. Bu durumda da “10 din sorusunun 15 dakikalık süresi ne olacak?” sorusu yöneltiliyordu.

Çünkü öğrenciler bu süreyi kullandıkları takdirde soru başına düşen süre 1.875 dakika olacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sorunu din dersinden muaf 509 öğrenciyi sınavdan 15 dakika erken çıkarma kararı alarak çözdü. Bu öğrencilerin sınav süresi 50 dakika olacak. 50 dakikadan sonra sınav görevlileri bu öğrencileri salondan çıkaracak. Öğrencilerin sınava giriş belgelerinde de din dersinden muaf oldukları belirtiliyor.

MUSEVİ VE ERMENİ ÖĞRENCİYE AYRI SORU

TEOG sınavlarında olduğu gibi bu yıl da Musevi ve Ermeni okullarında okuyan öğrencilere kendi dinlerinden 10’ar soru yöneltilecek. 36 Musevi, 201 Ermeni ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi de kendi dinlerinden olan soruları yanıtlayacak. Onlar için sözel bölümün süresi 75 dakika olacak.

SORULARIN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

BİRİNCİ BÖLÜM: SÖZEL ALAN

- Türkçe: 20

- TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10

- Yabancı Dil: 10

- Toplam: 50 İKİNCİ BÖLÜM: SAYISAL ALAN

- Matematik: 20

- Fen Bilimleri: 20

- Toplam: 40

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