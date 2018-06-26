LGS yani Liseye Geçiş Sınav sonuçları için yaklaşık bir milyon öğrencinin meraklı bekleyişi, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen haberle sona erdi. Daha önce uygulanan TEOG'un ardından bu sene ilk kez uygulanan LGS puanlarına göre öğrenciler lise eğitimlerinde vam etmek istedikleri liseler için tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2018 LGS sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde....

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA - 2018

LGS 2 Haziran'da uygulandı. LGS'nin birinci bölümü sözel, ikinci bölümü ise sayısal alandan yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıklayarak öğrencilerin meraklı bekleyişini sona erdirdi. Sonuç sayfasından merkezi sınav puanları ve Türkiye/İl geneli yüzdelik dilimleri de öğrenebilecek. LGS'ye başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verildi.

LGS SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden saat 16.00'da erişime açıldı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada, tercih işlemleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplanmış ve yayımlanmıştır. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacaktır. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacaktır. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir.

Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacaktır."

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRDÜ MÜ?

Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürdü.

LGS İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http ://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 gün lük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

ORDULU LGS BİRİNCİSİ: “BAŞARIMI KİTAP OKUMAYA BORÇLUYUM”

Ordu’da, Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Akbel Aydın, başarısının sırrının çok fazla kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre öğrencilerin aldığı puanlar, il genelinde ve Türkiye’de yüzdelik dilimde başarı sıralama sonuçları verildi. Ordu’da sınava girenler arasında yer alan 19 Eylül Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Akbel Aydın da 500 tam puan alarak, Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.



“Son aylarda çalışmaya başladım”

Sınav sonuçlarını öğrenince okuluna gelen ve burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbel Aydın, sınava son zamanlarda çalışmaya başladığını söyledi. Aydın, “2 Haziran tarihinde sınava girdim. Sınava ilk başlarda çok takılmadım, son aylara doğru çalışmaya başladım, çok soru çözdüm. Aslında sınava girdiğimde 500 puan almayı çok fazla beklemiyordum ama elimden geleni yaptığım için ful çıkar diye de düşündüm. Sonradan kontrol edince de ful yaptığımı fark ettim. Heyecanlandım ve mutlu oldum ama biraz da sakin oldum. Çünkü aklımın bir köşesinde ful yapabileceğim geçiyordu. Okulda yaptığım deneme sınavlarında kötü sonuçlar almıştım ve bu durum benim moralimi de bozmuştu. Ailem ve öğretmenlerimin desteği ile yeniden moralimi geri kazandım” dedi.



“Yurt dışında eğitim görmek istiyorum”

Mesleki anlamda şimdilik bir düşüncesinin olmadığın aktaran Aydın, ilerleyen zamanlarda yurt dışında eğitim almayı hedeflediğini belirterek, “Çünkü oradaki yaşam stiline özeniyorum. İyi bir liseye gidersem, iyi bir üniversiteye de gideceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım çok fazla kafaya takmasınlar. Bazı arkadaşlarım en baştan çalışmaya başlıyor, ona hiç gerek yok. Konuları öğrenirlerse sonradan da üzerine birkaç deneme çözerlerse oluyor. Bu sınav testten daha çok deneme yapmaya yönelik bir sınavdı. O soruların hızını yetiştirme sınavıydı. O yüzden kitap da okusunlar. Sorular çok uzundu, özellikle fen bilgilerinde bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler. Ben, normal olarak çalışıyordum ama son birkaç aydır çalışmamı daha da artırdım. Denemeleri kendim alıp çözdüm” şeklinde konuştu.



“Akbel, birinci sınıftan itibaren çok fazla kitap okuyan bir çocuk”

Yine aynı okulda kızının da öğretmeni olan fen bilgisi öğretmeni olan anne Serap Vural Aydın ise kızıyla birlikte sınava hazırlandıklarını belirtti. Bu başarının arkasında çok çalışmaktan ziyade fazla kitap okumanın olduğuna dikkat çeken anne Aydın, “Ben de dersine girdiğim için beraber çalıştık. Bir senelik bir çalışma yaptık. Çok fazla sınava yönelik bir çalışma olmadı ama sadece bu sene sınava yönelik çalıştık. Kızımın, çok fazla kitap okumasından kaynaklanan çok hızlı okuma özelliği var. Sınava girecek olan diğer öğrencilere benim tavsiyem, ilkokul birinci sınıftan itibaren başlayarak kitap okusunlar. Kitap okudukları zaman hem okuma hızları artıyor hem de daha farklı bakış açıları geliştiriyorlar. Bu seneki sınav, farklı bakış açın var mı? Çok yönlü bakabiliyor musun? Hızlı okuyabiliyor musun? Bunun üzerine kurulu olan bir sınavdı. Akbel de birinci sınıftan beri aşırı kitap okuyan bir çocuk. Çok fazla kitap okuduğu için de olaylara ve sorulara bakışı hep çok yönlüdür” ifadelerini kullandı.