Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) uygulanan Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçlarının bugün MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Öğrenciler, http://odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulama sayfası açıldığında sonuçlarına ulaşabilecek. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

YURT GENELİNDE LGS HEYECANI BÖYLE GEÇMİŞTİ



ESKİŞEHİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) yapıldı. Öğrenciler ve veliler sınav saatini kaçırmamak için saatler öncesinden okullara akın etti.

Ülke genelinde 2 Haziran saat 09:30’da başlayan sınavın ilk oturumunda öğrenciler, sözel bölüm sorularını doğru yanıtlamaya çalıştı. İlk oturumun tamamlanması ile öğrencilere 45 dakikalık mola verildi. LGS’nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başladı. Aileleriyle beraber sınava girecekleri okullara saatler öncesinden gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Sınav öncesinde çoğu veli sessiz bir köşeye çekilerek, çocuklarının başarısı için Kur’an-ı Kerim okudu. Yetkililer tarafından okula girişin izin verildiği esnada büyük bir izdiham yaşandı.



ADANA (İHA) - Adana'da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü. Tüm uyarılara rağmen geç kaldıkları için sınava giremeyenlerin yanısıra kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin girdiği LGS bugün gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm olarak gerçekleştirilen sınavın ilk bölümü olan sözel bölümü, 09:30’da başladı. Adayların 09:45’e kadar girebildikleri sınava kimi adaylar kimliklerini unuttukları için, kimileri ise geç kaldıkları için sınava alınmadı.



ELAZIĞ (İHA) - Elazığ’da Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) öğrenciler içeride aileler ise dışarıda ter döktü.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez düzenlenen ve TEOG sisteminin yerine gelen LGS tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapıldı. Toplam 20 sınav merkezinde 7 bin 855 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.



ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak’ta LGS heyecanı liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan LGS saat 09.30’da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Adaylar saat 09.30’da başlayan sınav öncesi okullara gelerek sınav heyecanını yaşadı. Sınava girecek adaylarla birlikte sınav heyecanını ailelerde yaşadı. Sınav bitene kadar okul önünden ayrılmayan veliler, çocukların sınavdan çıkmasını bekledi.



KIRIKKALE (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığınca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Kırıkkale’de 2 bin 700 öğrenci ter dökerken, aileleri de çocukları için dua okudu. TEOG'un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi, nitelikli bir liseye yerleşebilmek için sınavda ter döktü. Kırıkkale’de de 8’inci sınıfı öğrencileri, velileri ile sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Sınav saatini heyecanla bekleyen öğrenciler, daha sonra kimlik ve arama kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. En az çocukları kadar heyecanlı olan aileler ise okulun bahçesinde Kur’an okudu, dualar etti.