LGS sınav giriş yerleri e Okul'dan alınabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada LGS sınav giriş belgesi almak isteyen öğrenciler okul müdürlükleri aracılığı ile e-Okul sistemine giriş yaparak belgesini alabilecek. Peki, e-Okul üzerinden LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte LGS'ye dair detaylar...

LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA!

LGS giriş belgeleri dün MEB tarafından açıklandı. Öğrenciler, okul müdürlükleri aracılığıyla e-Okul üzerinden sınava giriş belgelerini alabilecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından mühürlenerek öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecek.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN...

e Okul sistemine girmek isteyen bir kimse ilk olarak öğrencinin T.C. kimlik numarasını ve Okul numarasını giriş ekranında bulunan ilgili bölüme yazması gerekmektedir. Ardından çıkan sayfada ise öğrenci hakkında kişisel bilgiler talep edilecektir. Bu bilgiler öğrencinin doğum günü, doğum yılı, okuduğu şube ve nüfus cüzdanından aile sıra numarası gibi değişik farklı bilgilerdir. Son olarak ise farklı fotoğraflar içinden öğrencinize ait olan fotoğrafı seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu denli yüksek güvenlikli bir sistem üzerinden bir başkasının öğrencinizin bilgilerine ulaşma ihtimali olcukça düşük bir ihtimaldir.

Sizin de ilk öğretim ve lise çağı arasında okuyan bir çocuğunuz var ise ve okul hayatı ile ilgilenemiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığımızın sunmuş olduğu en kullanışlı sistemlerden biri olan e Okul sistemini kullanarak çocuğunuzun ders durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca yeni yapılan düzenleme neticesinde e Okul sistemi tarafından e Karne uygulaması da kullanılmaktadır.e Karne uygulaması sayesinde yıl sonu karnenizi e Devlet üzerinden görebilirsiniz.

LGS NASIL UYGULANACAK?

SÖZEL BÖLÜM

Türkçe: 20 soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

SAYISAL BÖLÜM

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 40 soru

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacak.

İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavının sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER