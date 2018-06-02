Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran yani bugün yapıldı. 2 oturum şeklinde gerçekleştilen sınav binlerce öğrencinin katılımı ile sona erdi. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cveaplar yayınlandı mı? Merak edilen soruların yanıtı...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınavının sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak.
2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başladı, 12.30'da bitti. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltildi ve 60 dakika sürdü.
LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Sınavın soru ve cevaplarının yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor. Anbean takip ediyoruz. Sorular açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltildi.
İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanıldı. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamadı.
Bingöl'de LGS heyecanından 1 öğrenci hastanelik oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) sınav stresini kaldıramayan bir öğrenci hastanelik oldu.
2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez düzenlenen ve TEOG sisteminin yerine gelen LGS tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl'de de yapıldı. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü.
Karlıova İmam Hatip Lisesinde sınava giren bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Bunun üzerine öğretmenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen sağlık ekipleri, öğrenciye ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
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