LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bu sene ilk kez gerçekleştirildi. TEOG yerine gelen LGS, 2 Haziran 2018 tarihinde yapılmış, haftaiçi de soru ve cevapları yayımlanmıştı. LGS Matematik soruları, MEB’in bu zamana dek yaptığı en zor sınavlardan biri olarak gözüktü. Birçok eğitim uzmanı, Matematik hocalarının bile zamanında soruları yetiştiremeyeceği öngörüsünde olurken, sınavın eleyici dersi seçildi. Şimdi öğrenciler büyük bir heyecanla LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavının sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak.

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başladı, 12.30'da bitti. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltildi ve 60 dakika sürdü.

LGS SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS soru ve cevapları açıklandı. Kitapçıkları incelemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs’de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

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