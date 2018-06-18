LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bu sene ilk kez gerçekleştirildi. TEOG yerine gelen LGS, 2 Haziran 2018 tarihinde yapılmış, hemen arıdnan da soru ve cevapları yayımlanmıştı. LGS Matematik soruları, uzmanlar tarafından MEB’in bu zamana dek yaptığı en zor sınavlardan biri olarak değerlendirildi. Birçok eğitim uzmanı, Matematik hocalarının bile zamanında soruları yetiştiremeyeceği öngörüsünde olurken, sınavın eleyici dersi seçildi. Şimdi öğrenciler büyük bir heyecanla LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte MEB'in LGS sonuçlarını yayınlacağı tarih...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. LGS sınavının sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak.

LGS SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS soru ve cevapları açıklandı. Kitapçıkları incelemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs’de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.

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