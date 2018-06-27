Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları ve tercih kılavuzu dün açıklandı. Sınavın zorluğunun sonuçlara da yansıdığı dikkat çekti. LGS puanlarının geçen yıla göre düşük olduğu, buna karşın yüzdelik dilimlerinin yükseldiği görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı kılavuza göre adrese dayalı tercihlerin geçerli olması için iki okul türünü listeye alma şartı kaldırıldı. Ancak sınavla öğrenci alacak liseleri tercih için adrese dayalı yani yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu oldu. Hem sınavlı, hem sınavsız, hem de pansiyonlu okullar için tercihler 2-13 Temmuz arasında e-okul üzerinden ya da ortaokullarda yapılacak. Özel okullar kayıtlarını 27 Haziran- 13 Temmuz arasında gerçekleştirecek. Devlet ile özel okul takvimi aynı anda son bulacak. Özel okula kayıtlar için tercih ekranı açılmayacak. Boş kontenjanlar için de 4 kez nakil uygulaması yapılacak. Bu süre içinde özel okullar da kayıt alabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 30 Temmuz’da duyurulacak. Tercih sırasında yardım almak isteyen öğrenciler için komisyonlar oluşturulacak. İşte LGS yerleştirme sisteminin ayrıntıları:

SINAVLI OKUL TERCİHİ İÇİN: LGS puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihi yapmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak. LGS’ye giren öğrenciler sınavla, yerel ve pansiyonlu olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Her gruptan 5’er tane olmak üzere toplam 15 okul tercih edebilecek. LGS’ye girmeyenler ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak 10 okul tercih edebilecek.

ÖNCE YEREL YERLEŞTİRME EKRANI: 3 ekrandan önce yerel yerleştirme ekranı açılacak. İlk 3 okul “Kayıt Alanı”ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana, sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece 15 okul seçilmiş olacak.

3 RENK: Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil, “Kayıt Alanı”ndaki yani ikamet adresinin bulunduğu alandaki okulları ifade edecek. Mavi, “Komşu Kayıt Alanı”ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı ise “Diğer”, yani il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

4 NAKİL: Merkezi yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemi yapılacak. Her nakilde sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeden en fazla 3, pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul seçilecek. Sınava girenler, nakil döneminde 9, girmeyenler 6 okul tercih edebilecek.

FARKLI TÜR ZORUNLULUĞU YOK AMA: Yerel yerleştirmeyle yerleşenlerin nakil döneminde Kayıt Alanı’ndan okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ama tercihlerine yerleşemeyenler, ilk 2 okulu “Kayıt Alanı”ndan olmak üzere 3 okul tercih edecek. Aynı okul türünden en fazla 2 okul tercih edebilecekler. Yani biri farklı bir okul türü olacak.

SINAVLA ALAN OKULLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Puan eşitliğinde sırasıyla Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşının küçük oluşuna, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Puanla yerleşenin yerel ve pansiyonlu tercihleri dikkate alınmayacak.

YEREL YERLEŞTİRME: Öğrenciler; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek. İkamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih edenler “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” kayıt alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak. Aynı “Kayıt Alanı”nda dönem olarak fazla okuyan, az okuyanlara göre daha avantajlı olacak.

LGS ŞAMPİYONLARINI OKULLARI AÇIKLADI

Liseye Geçiş Sınavı sonuçları belli oldu, tam puan alan şampiyonları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) değil okullar açıkladı. Başarıyı yakalayan öğrencilerin ortak noktası, disiplinli çalışmak ve çok kitap okumak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl da Liseye Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonlarını açıklamadı. Ancak okullar kendi şampiyonlarını duyurdu.

971 bin 657 öğrencinin girdiği sınavda Bilfen Ortaokulları’ndan 3 şampiyon çıktı. Bilfen Çamlıca, Bilfen Esenşehir ve Bilfen Halkalı Ortaokulları’ndan 500 tam puanlı öğrenciler Oktay Tuna Özdemir, Elif Ceylan ve İlhan Can Ateş, “planlı çalışma”yı, dersi derste dinlemenin önemini ve günde 200-300 soru çözdüklerini vurguladı. Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk ise “Mezunlarımızın yüzde 90’ı yüzde 1’lik dilimde” diyerek eşzamanlı eğitime değindi.

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampusu öğrencisi Onat Şafak ve Sarp Eren Hangişi ile Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampusu öğrencisi Efe Keleş de LGS’de tüm sorulara doğru yanıt vererek şampiyon olan öğrenciler arasında. Sınavlara öğretmenlerinin tavsiyesi ve mentorluğuyla hazırlandıklarını söyleyen şampiyon 3 öğrenci, “Sürekli eksiklerimizi tespit ederek ilerledik. Hazırlık kamplarına katıldık. Denemeler çok yararlı oldu” dedi.

‘DOKTOR OLMAK İSTERİM’

Ankara’daki özel bir okulda tam burslu okuyan 14 yaşındaki Olçum Başak, tüm soruları doğru yanıtladı. Emekli bilgisayar mühendisi Mustafa ve ev kadını Ayşe Başak’ın 2 çocuğundan küçüğü Olçum, “Son haftalarda dinlendim ve sınavda soğukkanlı olup bütün soruları yapmaya odaklandım. Günde 1 saate yakın, belki daha fazla çalıştım. İleride doktor olmak isterim” dedi.

TAM BİR KİTAP KURDU

Ordulu Akbel Aydın da tam puan alan öğrencilerden. “Çok soru çözdüm” diyen Aydın, başarısında kitap okumasının çok etkili olduğunu ifade etti.

Annesi Serap Vural Aydın da, kızının okul döneminde 15 günde 6, tatilde ise haftada 6 kitap okuduğunu söyledi.