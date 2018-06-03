LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? Nitelikli bir liseye yerleşebilmek için dün sınava katılan öğrenciler bu soruya yanıt aramaya başladı. TEOG'un kaldırılmasıyla ilk kez bu yıl gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrencilere sözelden 50 soru, sayısaldan 40 soru soruldu. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, sonuçlardan önce katıldıkları sınavın sorularını görüntülemek istiyor. Peki, LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 LGS soruları ve cevapları hakında merak edilenler ve sonuçların açıklanacağı tarih...

LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2018 AÇIKLANDI MI?

2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. MEB'in resmi internet adresi üzerinden soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusunda net bir bilgi yok. Öğrenciler, LGS soruları ve cevaplarına, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden erişebilecek. LGS soruları ve cevapları yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI, BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

TEOG'un ardından gelen yeni sınav sistemi olan LGS 2 Haziran'da uygulandı. LGS'nin birinci bölümü sözel alandan yapıldı ve adaylara cevaplamaları için 75 dakika verildi. İkinci bölümde ise sayısal alandan 50 soru soruldu ve 60 dakika cevaplama süresi verildi. Adaylar, sınavın ardından sonuçlar için bekleyişe geçti. MEB'in belirlediği takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması

c. Öğrencinin herhangi bir öğrencid en ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http ://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 gün lük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

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