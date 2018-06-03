Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından TEOG'un kaldırılmasının ardından bu yıl ilk kez uygulanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dün gerçekleştirildi. LGS'ye katılan öğrencilere, sınavın birinci bölümünde 50 soru sözel soruldu ve 75 dakika süre verildi. İkinci bölümde ise 40 sayısal sorusu soruldu ve 60 dakika süre verildi. Öğrenciler sınavın ardından heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

LGS maratonu sona erdi. LGS'nin birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve adaylara 75 dakika süre verildi. İkinci bölümde ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu ve adaylara cevaplamaları için 60 dakika verildi. Sınavın sonuçlarını beklemeye başlayan öğrenciler, sınav sorularının cevaplarını merak ediyor. Fakat, LGS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. MEB tarafından LGS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriinde yer alacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

MEB'in yayınladığı Liseye Geçiş Sınavı kılavuzuna göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması

c. Öğrencinin herhangi bir öğrencid en ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http ://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 gün lük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER