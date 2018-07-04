LGS tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-13 Temmuz´daki tercih döneminde, öğrenci ve velilere 81 ilde yaklaşık 31 bin öğretmenin katılımıyla gezici tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrenci ve velilere sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında, 81 ilde oluşturulan 5 bin 495 tercih danışmanlığı komisyonunda yaklaşık 31 bin öğretmen görev alıyor.

LGS TERCİH DANIŞMANLIK HİZMETİ NASIL VERİLİYOR?

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, konuyla ilgili olarak komisyonlarda görev alacakların 15 bininin rehberlik, diğerlerinin ise branş öğretmenlerinden oluştuğunu belirtti. Komisyonlarda hizmet verecek öğretmenlere, tercih danışmalığı konusunda eğitim verildiğini söyleyen Güngör, "Tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl üçüncü kez uyguluyoruz. Komisyonlarda görev alacak rehberlik öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim yöntemiyle tercih danışmanlığı konusunda bu sene tekrar eğitime alındılar. Bilgileri yenilendi. Bu öğretmenlerimiz de çevrelerindeki öğretmenlere eğitim verdiler. Dolayısıyla tercih danışmanlığındaki öğretmenlerimiz, alanlarında yetkin ve bu konuda öğrencilerimize yardımcı olabilecek nitelikte öğretmenlerdir." dedi.

Güngör, velilerden, tercih konusunda çocuklarını yönlendirirken baskı yapmamalarını isteyerek, "Öğrencilerimizden de gerek öğretmenlerinin gerekse velilerinin isteklerini göz ardı etmemelerini istiyoruz. Çünkü onlar da tecrübe ve birikime dayanarak, öğrencilere bazı konularda tercih yönlendirmesinde bulunabilirler. Onları yok saymasınlar. Anne ve babalar da çocuklarının yeteneklerini göz ardı ederek onları kendi yönlendirmelerine uygun bir tercihe zorlamamalılar." ifadelerini kullandı. Öğrencilerin tercih edebilecekleri farklı türlerde birçok lise olduğunu söyleyen Güngör, "Öğrencinin akademik başarısı, psikolojik durumu veya bireysel yönelimleri hangi liseye uygunsa, tercihini o yönde yapmasını sağlamalıyız. Bunu en iyi bilen sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmenleri ve okuldaki diğer öğretmenleridir. Velilerimiz de kendi çocuklarının kişisel yeteneklerini ve eğilimlerini bilirler. Tercih danışmanlığı hizmeti, bu bilgileri okul ve aile iş birliği ile harmanlayarak öğrencimize uygun bir yol haritası çıkarmanın adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

2018 LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Güngör, öğrencilerin danışmanlık hizmetinden, 2-13 Temmuz´daki tercih dönemi boyunca faydalanabileceğini belirterek, "Bu komisyonlarımız sadece okullarımızda hizmet vermeyecek. Yerleşim yerlerinin, il ve ilçelerin, kasabaların görünürlüğü yüksek olan yerlerinde de faaliyette bulunacak. Alışveriş merkezlerinde, şehir parklarında, kent meydanlarında, büyük çay bahçelerinde, insanların yoğun olarak bulunabileceği her noktada faaliyette bulunacak. Bu komisyonlardan tercih danışmanlığı hizmeti almak için de o mahallede veya semtte oturmak gerekmeyecek. Herhangi bir yerde, herhangi bir komisyondan hizmet alınabilecek." diye konuştu. Yaklaşık 100 gezici (mobil) tercih komisyonu oluşturduklarını söyleyen Güngör, bu komisyonların öğrenci yoğunluğunun az olduğu veya ulaşımı zor yerlere giderek hizmet vereceklerini vurguladı. Güngör, öğrenci ve velilerin tercih sürecinde sağlıklı tercih yapmalarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin ve anne babaların, bu komisyonlara mutlaka uğramalarını istiyoruz. Çünkü bu komisyonlarda, öğrencilerimiz, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konuları uzman öğretmenlerimizle istişare ederlerse daha az hata yapar veya daha uygun bir yerleşme imkânı edinirler. Sonuçta bu bir tavsiyedir, danışmanlık hizmetidir. Buna uyup uymamak kendi tercihleridir ama biz bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye ediyoruz."