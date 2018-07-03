LGS tercihleri için öğrenci ve velilerin yoğun temposu başladı. Öğrencilerin yetenek ve kalibiyetlerine göre en uygun liseye yerleşmeleri için velilerin araştırmaları sürüyor. LGS puanlarının yanında, öğrencilerin okul puanları da yapacakları tercihleri etkiliyor. 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar sürecek LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS’DE KENDİ ALANINDAN TERCİH YAPAN ÖĞRENCİLER AVANTAJLI OLACAK

Gazete Habertürk yazarı Pervin Kaplan, LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenleri yazdı. Tüm öğrencilerin tercih yapmak zorunda olduğu yerel yerleştirme sistemi ile yaklaşık 1 milyon öğrenci liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ( MEB) yayımladığı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yerel yerleştirmenin kuralları da anlatılıyor. Yerel yerleştirmede öğrenci kendi kayıt alanı içinde okulları tercih ettiği zaman şansı daha yüksek olacak.

Peki yerel yerleştirmenin kuralları nedir? Tercihlerinizi yaparken neleri dikkate almanız gerekiyor? Gelin önce bu kurallara bakmadan yerel yerleştirmenin kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve kayıt alanı dışı olarak nitelendirilen tanımlarının ne olduğuna bakalım:

KOMŞU KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR

Mavi renkte gösterilen okullar ise yine öğrencinin ikamet adresi dikkate alınarak, tercihi için hazırlanmış okulları kapsıyor.

KAYIT ALANI DIŞINDAKİ OKULLAR

Kayıt alanı dışındaki okullar ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları gösteriyor. Ancak birçok öğrenci için bu alanda hiç okul yer almıyor. Bu alana tıklayanlar “Kayıt dışı alanınızda okul yoktur” ibaresiyle karşılaşıyor. Eğer bu alanda okul çıkarsa bunlar da kırmızı renk ile gösteriliyor.

YEREL YERLEŞTİRMEDE 5 TERCİH HAKKI VAR

Öğrenciler tercih ekranında yerel yerleştirmede 3 okul türünden 5 okul seçebilecek. Bu okul türleri Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bu okullardan 3’ünü kendi kayıt alanından seçecek. Diğerlerini komşu kayıt alanından ve okul çıkıyorsa kayıt dışı okullar alanından listeye alacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu arada MEB, 5 okul seçme zorunluluğunu kaldırdı. İsteyen tek okul da seçebilecek. Ama bu durumda da yerleşme olasılığı düşük olacak.

1 ANADOLU LİSESİ VARSA

Ancak burada yaşanacak sıkıntı şu. Kayıt bölgesinde 1 tane Anadolu lisesi varsa ve sadece 1 Anadolu lisesi seçerse komşu bölgeden ve diğer alanlardan 1’er Anadolu lisesi seçemeyecek. Çünkü ilk üç tercih kendi kayıt bölgesinden olmalı. Ancak kendi kayıt bölgesinde bu tek okulu seçip, yine kayıt bölgesinden farklı türde iki okul seçtikten sonra 4 ve 5’inci tercihlerde başka bölgelerden 2 Anadolu lisesi daha seçebilecek.

BÖLGE SINIRLAMASI GETİRİYOR

Sistemin başka sıkıntısı öncelikle öğrenci ilk 3 tercihini kayıt bölgesinden yapmak zorunda. Komşu kayıt bölgesi veya diğer kayıt bölgesinden bir okula daha çok gitmek istese bile tercih önceliğindeki ilk 3 okul öğrenciyi kendi bölgesinde kalmaya zorluyor. Yani siz Sultangazi’de oturuyorsanız ve sınavla öğrenci alan bir okul kazanamamışsanız siz bir anlamda Sultangazi’ye mahkûmsunuz. Örneğin Beşiktaş’a gitmeniz çok zor.

TÜR KISITLAMASI GETİRİYOR

Burada da tür sınırlaması getiriyor. Örneğin Kırşehir’de yaşayan bir çocuk, İstanbul ve Ankara’dan birer tane olmak üzere 2 Anadolu lisesi tercih etmek isterse kendi kayıt alanından ilk üç tercihini yapmak zorunda. Yani bu bölgeden en fazla bir Anadolu lisesi seçebilir. Kalan 2 tercihini Anadolu imam hatip veya teknik meslek liselerinden seçecek. Kendi kayıt alanı kritik ise açıkta kalmamak için iki Anadolu lisesi seçerse diğer illerden bir tane Anadolu lisesi seçebilir. Gördüğünüz gibi bir matematik formülü gibi ve de kısıtlayıcı. Ayrıca yerel yerleştirmede yapılacak beş tercih içinde 3 tane Anadolu Lisesi seçen öğrenci kalan iki tercihini yaparken Anadolu mesleki teknik veya Anadolu imam hatip olarak yapmak zorunda. Eğer iki tane okulu mesleki teknik seçerse imam hatip seçemez.

3’ü kendi kayıt alanından olmak üzere yerel yerleştirmede 5 okul seçilecek. Ancak bu okulların en fazla 3’ü aynı okul türünden olacak. Yani Anadolu lisesi istiyorsanız sadece 3 okul yazabilirsiniz. Yerleştirmede ise kayıt alanından okul seçen, diğer alanlardan aynı okulu seçeceklere göre avantajlı

YEREL YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİKLER NEDİR?

KAYIT ALANI ÖNCELİĞİ: Öğrenci ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih ettiğinde aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak.

Bulunduğu “Kayıt Alanında” ki okulda okuyan “Komşu Kayıt Alanı”ndakine ; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt Alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlı.

Aynı kayıt alanındaki okulda okuyanlardan ise bu alandaki okulda dönem olarak daha fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacak.

TERCİH SIRALAMASI ÖNCELİĞİ: Öğrencilerin tercih sıralamaları yerleştirmelerinde öncelik alınacak.

ORTAOKUL BAŞARISI KRİTER: Öğrencilerin Ortaokuldaki Başarı Puanı yerleştirmede değerlendirilecek. Ortaokul Başarı Puanı 80.00-100 başarı diliminde olan öğrenciler, 60.00-79.99 başarı diliminde olan öğrencilere göre; 60.00-79.99 başarı diliminde olan öğrenciler de 60.00’ın altında başarı diliminde olan öğrencilere göre daha avantajlı olacak.

DEVAM VE DEVAMSIZLIKLARI ÖLÇÜT: Öğrencilerin 8’inci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecek. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5.5-10 gün olanlara, 5.5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10.5-15 gün olanlara, 10.5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15.5-20 gün olanlara, 15.5- 20 gün devamsızlığı olanlar 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacak.

YAŞI KÜÇÜK OLMAK KRİTER OLACAK: Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

SİSTEMİN SORU İŞARETLERİ NEDİR?

Yerleştirme önceliklerinin açıklığa kavuşması gerekiyor. Örneğin ben Beykoz’da oturuyorsam ve Kadıköy’den tercihte bulunduysam ve OBP 100 isem, Kadıköy’de ikamet eden ve OBP’si 60’ın altında olan bir öğrenci benim önümde mi olacak. Yazıldığı sıra öncelik sırası ise böyle olacak.

Ya da örneğin siz de ben de Beykoz’da oturalım. İkimizde Kadıköy’den tercihte bulunalım. Sizin OBP 100, benim OBP 60 olsun. Siz Beykoz’da bir ortaokulda okumuş olsanız ve eğer ben Kadıköy’de bir ortaokulda okumuşsam Kadıköy’deki liseye sizi değil beni mi alacaklar. Bu kriterlerin öncelik sırası nedir? Burada yazıldığı sıra mıdır? Net olarak belirtilmeli.

PANSİYONLU OKUL OLMAYACAK: Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okula yerleşenlerin pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR

Kayıt alanı, eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı anlatıyor. “Kayıt alanındaki okullar” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu alanı ifade ediyor. Bu bölümde çıkan okullar öğrencinin adresi dikkate alınarak tercih yapması için listeye alınmış okullardan oluşuyor. Bu okullar yeşil olarak gösteriliyor.

MEB'DEN LİSE TERCİHLERİ İÇİN DUYURU

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Velilerimiz; Ortaokulu tamamlayarak lise tercihi yapmak üzeresiniz. Ülkemizin her alanda önemli atılımlar yaptığı günümüzde mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı da hızla artmaktadır. Karar verme sürecinizde sizlere yardımcı olmak, meslek liselerimizi tanıtarak merak ettiğiniz konularda sizleri bilgilendirmek için yeni internet siteleri hazırladık.

Meslek liselerinde bulunan alanlar ve bu alanlarda verilen eğitimi rehber öğretmenlerimizden, alanda eğitim alan öğrencilerimizden ve alan öğretmenlerimizden dinleyerek öğrenmek için;

http://www.alantercihleri.com internet adresimizi inceleyebilirsiniz.

Mahallinde yapılacak yerleştirme dışında merkezi sınav puanıyla öğrenci alan özel proje veya program uygulayan bir okulumuzu tercih etmek isterseniz, okullarımızın listesini, hangi illerde ve ilçelerde olduklarını, yatılılık imkânlarını ve kontenjanlarını;

http://mtegm.meb.gov.tr/www/ozel-program-ve-proje-uygulayan-okullarin-listesi/icerik/2079 adresinden inceleyebilirsiniz.

Meslek liselerimiz ile ilgili merak ettiğiniz tüm konularda ayrıntılı bilgi almak için ise

http://meslekitanitim.meb.gov.tr internet adresimizi inceleyebilirsiniz.

Yapacağınız tercih ve yerleştirme sonucunun size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi, "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz'da tamamlanacak.

Lise tercihlerini yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kontenjanlar ve yüzdelik dilim sırlaması açıklandı. Öğrenciler kontenjanlara e-Okul sistemi üzerinden erişebilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.

LGS TERCİH BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN (E-OKUL)

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN