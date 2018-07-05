Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, LGS puanlarıyla tercih yapacak öğrenciler tarafından araştırılyor. MEB'in e-Okul üzerinden açıkladığı taban puanlar ve yüzdelik dilimler ile yine MEB'in yayınladığı LGS tercih kılavuzundaki talimatlara göre, tercihler tamamlanıyor. Pei LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte MEB'in LGS duyuruları...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
27 Haziran'da başlayan LGs tercih süreci 13 Temmuz Cuma günü sona erecek.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
TARİH
|
İŞLEM
|
26 Haziran 2018
|
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
|
27 Haziran- 13 Temmuz 2018
|
Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
|
02 Temmuz 2018
|
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
|
02-13 Temmuz 2018
|
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
|
30 Temmuz 2018
|
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
|
06-10 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
13 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
13-17 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
19 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
27-31 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
03 Eylül 2018
|
Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
03-06 Eylül 2018
|
Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
08 Eylül 2018
|
Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
10-14 Eylül 2018
|
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması
|
10-14 Eylül 2018
|
Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
|
16 Eylül 2018
|
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
|
17 Eylül 2018
|
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
MEB 2018 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi, "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz'da tamamlanacak.
Lise tercihlerini yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kontenjanlar ve yüzdelik dilim sırlaması açıklandı. Öğrenciler kontenjanlara e-Okul sistemi üzerinden erişebilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.
Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.
LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİNDEN NASIL YARARLANILIR?
Güngör, öğrencilerin danışmanlık hizmetinden, 2-13 Temmuz´daki tercih dönemi boyunca faydalanabileceğini belirterek, "Bu komisyonlarımız sadece okullarımızda hizmet vermeyecek. Yerleşim yerlerinin, il ve ilçelerin, kasabaların görünürlüğü yüksek olan yerlerinde de faaliyette bulunacak. Alışveriş merkezlerinde, şehir parklarında, kent meydanlarında, büyük çay bahçelerinde, insanların yoğun olarak bulunabileceği her noktada faaliyette bulunacak. Bu komisyonlardan tercih danışmanlığı hizmeti almak için de o mahallede veya semtte oturmak gerekmeyecek. Herhangi bir yerde, herhangi bir komisyondan hizmet alınabilecek." diye konuştu. Yaklaşık 100 gezici (mobil) tercih komisyonu oluşturduklarını söyleyen Güngör, bu komisyonların öğrenci yoğunluğunun az olduğu veya ulaşımı zor yerlere giderek hizmet vereceklerini vurguladı. Güngör, öğrenci ve velilerin tercih sürecinde sağlıklı tercih yapmalarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin ve anne babaların, bu komisyonlara mutlaka uğramalarını istiyoruz. Çünkü bu komisyonlarda, öğrencilerimiz, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konuları uzman öğretmenlerimizle istişare ederlerse daha az hata yapar veya daha uygun bir yerleşme imkânı edinirler. Sonuçta bu bir tavsiyedir, danışmanlık hizmetidir. Buna uyup uymamak kendi tercihleridir ama biz bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.