Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, LGS puanlarıyla tercih yapacak öğrenciler tarafından araştırılyor. MEB'in e-Okul üzerinden açıkladığı taban puanlar ve yüzdelik dilimler ile yine MEB'in yayınladığı LGS tercih kılavuzundaki talimatlara göre, tercihler tamamlanıyor. Pei LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte MEB'in LGS duyuruları...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

27 Haziran'da başlayan LGs tercih süreci 13 Temmuz Cuma günü sona erecek.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 26 Haziran 2018 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması 02 Temmuz 2018 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 02-13 Temmuz 2018 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 30 Temmuz 2018 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 10-14 Eylül 2018 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması 10-14 Eylül 2018 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması 16 Eylül 2018 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

MEB 2018 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi, "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz'da tamamlanacak.

Lise tercihlerini yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kontenjanlar ve yüzdelik dilim sırlaması açıklandı. Öğrenciler kontenjanlara e-Okul sistemi üzerinden erişebilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.

E-OKUL LİSE TERCİH GİRİŞİ

LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Güngör, öğrencilerin danışmanlık hizmetinden, 2-13 Temmuz´daki tercih dönemi boyunca faydalanabileceğini belirterek, "Bu komisyonlarımız sadece okullarımızda hizmet vermeyecek. Yerleşim yerlerinin, il ve ilçelerin, kasabaların görünürlüğü yüksek olan yerlerinde de faaliyette bulunacak. Alışveriş merkezlerinde, şehir parklarında, kent meydanlarında, büyük çay bahçelerinde, insanların yoğun olarak bulunabileceği her noktada faaliyette bulunacak. Bu komisyonlardan tercih danışmanlığı hizmeti almak için de o mahallede veya semtte oturmak gerekmeyecek. Herhangi bir yerde, herhangi bir komisyondan hizmet alınabilecek." diye konuştu. Yaklaşık 100 gezici (mobil) tercih komisyonu oluşturduklarını söyleyen Güngör, bu komisyonların öğrenci yoğunluğunun az olduğu veya ulaşımı zor yerlere giderek hizmet vereceklerini vurguladı. Güngör, öğrenci ve velilerin tercih sürecinde sağlıklı tercih yapmalarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin ve anne babaların, bu komisyonlara mutlaka uğramalarını istiyoruz. Çünkü bu komisyonlarda, öğrencilerimiz, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konuları uzman öğretmenlerimizle istişare ederlerse daha az hata yapar veya daha uygun bir yerleşme imkânı edinirler. Sonuçta bu bir tavsiyedir, danışmanlık hizmetidir. Buna uyup uymamak kendi tercihleridir ama biz bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye ediyoruz."