Liseye geçecek öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sonuçları nihayet açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velileri şimdi de tercih heyecanı sardı. Peki LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercileri ne zaman? Cevaplar haberimizin detayında...
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı kılavuza göre adrese dayalı tercihlerin geçerli olması için iki okul türünü listeye alma şartı kaldırıldı. Ancak sınavla öğrenci alacak liseleri tercih için adrese dayalı yani yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu oldu. Hem sınavlı, hem sınavsız, hem de pansiyonlu okullar için tercihler 2-13 Temmuz arasında e-okul üzerinden ya da ortaokullarda yapılacak. Özel okullar kayıtlarını 27 Haziran- 13 Temmuz arasında gerçekleştirecek. Devlet ile özel okul takvimi aynı anda son bulacak. Özel okula kayıtlar için tercih ekranı açılmayacak. Boş kontenjanlar için de 4 kez nakil uygulaması yapılacak. Bu süre içinde özel okullar da kayıt alabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 30 Temmuz’da duyurulacak. Tercih sırasında yardım almak isteyen öğrenciler için komisyonlar oluşturulacak.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97
Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00
SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000
ALMAN LİSESİ
Taban Puanı: 440
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404
Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182
Kız yatılı kontenjanı: 24
Erkek yatılı kontenjanı: 30
(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan : 393.0000
SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan: 390.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 410
Kontenjan: 69
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 384
Kontenjan: Kız-60, Erkek-60
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
Taban Puan: 440
Kontenjan: Kız-88, Erkek-88
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ
Taban Puanı 390 puan
Kontenjan 58
ÖZEL İTALYAN LİSESİ
Taban Puan: 390
SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU
Lise Hazırlık
Kontenjan: 88
Taban Puan: 440.0000
Ticaret Hazırlık
Kontenjan: 18
Taban Puan: 430.0000
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Merkezi Sınav Puanı: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını
Merkezi Yerleştirme: Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeye denir.
Ortaokul Başarı Puanı (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,
Ortaöğretim Kayıt Alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,
Yerel Yerleştirme: Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi,
Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı,
Yetenek Sınavı: Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme için okullarca yapılan seçme sınavı.
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