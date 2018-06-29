LGS yani Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise adaylarının tercih ve kayıt dönemi başladı. Bu sene TEOG yerine ilk kez uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci girmişti. Milli Eğitim Baknalığı'nın (MEB) yayınladığı 2018 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda liselerin tavan ve taban puanları da belirlendi. Peki; LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih klavuzu ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS sonuçlarına göre tercihler öğrenciler 27 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler...
Özel liselere ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere tercihler ise 2-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS BAŞVURU VE İLAN TARİHLERİ ŞÖYLE:
LGS başvuru tarihi: 27 Haziran - 13 Temmuz
Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı : 2 Temmuz
LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı: 30 Temmuz
Birinci nakil başvuru tarihi: 6-10 Ağustos
Birinci nakil başvuruları ilan tarihi: 13 Ağustos
İkinci nakil başvuru tarihi: 13-17 Ağustos
İkinci nakil başvuruları ilan tarihi: 19 Ağustos
Üçüncü nakil başvuru tarihi: 27-31 Ağustos
Üçüncü nakil başvuruları ilan tarihi: 3 Eylül
Dördüncü nakil başvuru tarihi: 3-6 Eylül
Dördüncü nakil başvuruları ilan tarihi: 8 Eylül
ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97
Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00
SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000
ALMAN LİSESİ
Taban Puanı: 440
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404
Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182
Kız yatılı kontenjanı: 24
Erkek yatılı kontenjanı: 30
(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan : 393.0000
SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan: 390.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 410
Kontenjan: 69
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 384
Kontenjan: Kız-60, Erkek-60
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
Taban Puan: 440
Kontenjan: Kız-88, Erkek-88
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ
Taban Puanı 390 puan
Kontenjan 58
ÖZEL İTALYAN LİSESİ
Taban Puan: 390
SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU
Lise Hazırlık
Kontenjan: 88
Taban Puan: 440.0000
Ticaret Hazırlık
Kontenjan: 18
Taban Puan: 430.0000
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Kılavuza göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Özel liselere kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 27 Haziran-13 Temmuz 2018 arasında tamamlanacak. 2 Temmuz´da tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek. Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz´da açıklanacak.
6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos´ta üçüncü, 3-6 Eylül´de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül´de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.
Merkezi yerleştirme
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Yerel yerleştirme
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre gerçekleştirilecek. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz saat 17.00´ye kadar tamamlanacak.
Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Okul tercihi zorunlu olacak
Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.
Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla beş, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.
Kayıt alanları renklerle ayrıldı
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre gruplandırıldı.
Buna göre yeşil renk, öğrencilerin ikamet adresinin bulunduğu "kayıt alanı"nda yer alan okulları; mavi renk, öğrencilerin ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alanlar okulları; kırmızı renk ise öğrencilerin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.
Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulundukları kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden "komşu kayıt alanı"ndaki öğrencilerden; komşu kayıt alanındaki öğrenciler de "diğer" kayıt alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak. Kayıt alanında bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacak. Yerel yerleştirmede öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecek. Özürsüz devamsızlığı daha az olan öğrenciler, özürsüz devamsızlığı fazla olan öğrencilere göre daha avantajlı olacak. Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.
Nakil başvurularının alınması
Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.
Eşitlik halinde ne olacak?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
Tercih danışmanlığı komisyonları oluşturulacak
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2-13 Temmuz´da oluşturulacak tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.
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