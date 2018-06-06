Geçen hafta yapılan ve sonuçları sınavla öğrenci alan liselere yerleştirmelerde kullanılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tartışmaları sürüyor. Bir yandan soruların zorluğu tartışılırken, bir yandan da sınav sırasında soruların mesajla gönderilmesinin ortaya çıkması gündeme düştü.

Eğitimciler öğrencilerin hemen tümünün yapmakta zorlandığı matematik ve fen sorularının LGS’de puanların düşmesine yol açacağını söylüyor. Bu durumda geçen yıla kıyasla sınavla öğrenci alacak liselere daha düşük puanla öğrencilerin yerleşeceği yani okulların da puanlarının düşeceği şeklinde yorumlanıyor.

PUANLAR 300-400 ARASINDA TOPLANIR

Ayrıca bu zor sınavda en iddialı öğrencilerin bile hem süre hem soruların zorluğu yüzünden fen ve matematik sorularını yapamaması TEOG’da olduğu gibi tam puan 500 alacak öğrenci sayısının da binler olmayacağını gösteriyor. Geçen yıl TEOG ikinci dönem sınavlarında 17 bin birinci çıkmıştı. Bu yıl tüm soruları tam yapanların sayısının ise belki 10’lar olması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberine göre Fen Bilimleri Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt ile Final Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar da bu yıl yüksek puanlı öğrenci sayısının da şampiyon sayısının da düşük olacağını söylüyor: “En iddialı öğrenciler bile çok zorlandı. Yanlış ve boşlar çok fazla. Matematik ve fen ortalamaları düşer. Binlerce şampiyon çıkmaz. Belki birkaç öğrenci tam yapabilir. Tahminimiz puanlar 300-400 aralığında toplanacak. Bu durumda da geçen yıla göre liselere daha düşük puanlı öğrenci yerleşecek. Öğrencilerin puanları düşer, başarı sıraları yükselir. Ama sınav sonuçları açıklanmadan da yorum yapmak zor.”

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