Libertad - 3 de Febrero maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Libertad ile 3 de Febrero, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:15. Libertad 25 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken 3 de Febrero 10 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Libertad, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. 3 de Febrero, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 568. İddaa'da Libertad kazanır 0.00, berabere biter 0.00, 3 de Febrero kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Libertad son haftadaki Sportivo Luqueno müsabasında 1-0 kazandı.

3 de Febrero, Club Guarani karşılaşmaında 0-4 yenildi.

Libertad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Libertad, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

3 de Febrero, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. 3 de Febrero, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.