Libertad - Deportivo Capiata maç önü

Libertad ve Deportivo Capiata, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:30. 30 puanlı Libertad 4. sırada bulunuyor, Deportivo Capiata 20 puana sahip ve 9. sırada. Libertad son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportivo Capiata, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Libertad kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Deportivo Capiata sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Libertad önceki hafta Nacional Asuncion mücadelesinde 0-2 yenildi.

Deportivo Capiata ise Olimpia maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Libertad, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Deportivo Capiata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Deportivo Capiata, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.