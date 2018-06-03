Libertad - Independiente maçı rakamları

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Libertad, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Independiente takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:45. Libertad 33 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Independiente 28 puanda ve 5. sırada. Libertad, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Independiente, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 406 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Libertad kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Independiente sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Libertad son hafta oynanan Sol de America maçında 1-2 kazandı.

Independiente ise Deportivo Capiata maçında 0-1 kazandı.

Libertad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Libertad, kendi sahasında 12 gol attı, 9 gol yedi.

Independiente, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Independiente, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.