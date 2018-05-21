Libertad - Nacional Asuncion sahaya çıkıyor

Libertad ve Nacional Asuncion, 22 Mayıs 2018 Salı günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:45. Libertad 29 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Nacional Asuncion 30 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Libertad, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nacional Asuncion, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 531 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Libertad kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nacional Asuncion sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Libertad önceki hafta Nacional Asuncion mücadelesinde 0-2 yenildi.

Nacional Asuncion ise Libertad maçında 0-2 kazandı.

Libertad, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Nacional Asuncion, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Asuncion 14 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.