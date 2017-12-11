2006 yılında, Liberty Mutual Insurance Grup, Şeker Sigorta’nın çoğunluk hisselerini satın alan şirket Liberty Sigorta ismiyle Türkiye’deki faaliyetlerine başlamıştı. Liberty Sigorta, bireysel otomobil, konut ve ferdi kaza sigortalarının yanı sıra nakliyat, mühendislik, tarım, işyeri sigortaları gibi çok çeşitli ürün ve hizmetleri sunuyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Genel Müdürlük ve 9 bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdüren şirket, ürün ve hizmetlerini yurt çapında toplam 700’den fazla noktada, acenteler aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyor.

HDI Sigorta

Liberty Sigorta