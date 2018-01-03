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Daily Talk Gazetesi Yayın Yönetmeni Alfred Sirleaf, 2000'den beri okuyucularını günlük ulusal ve uluslararası haberler ile buluşturduklarını dile getirerek, "Kara tahta üzerine tebeşir ve fotoğraflar ile hazırladığımız gazetemiz, Liberyalılara ücretsiz haber sunmak amacıyla yayına başladı. Bizim amacımız halkımızın ülke ve dünyadaki olaylar ile ilgili bilgilenmesi ve eğitilmesidir." dedi.