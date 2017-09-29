Libya Başsavcılığı: Sirte'yi kaybeden IŞİD Libya'da 'çöl ordusu' kurdu

Libya'nın Trablus kentinde Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Libya Başsavcılığı, IŞİD'in geçen yıl Sirte'yi kaybetmesinin ardından en az üç tugaydan oluşan bir "çöl ordusu" kurduğunu açıkladı.
Sirte'yi 2015'te ele geçiren IŞİD militanlarından yüzlercesinin geçen yıl 7 ay süren savaş öncesi ve sırasında kentten ayrılarak çöllerdeki kamplarda kaldığı belirtildi.
Başsavcılık soruşturma şefi Sadiq al-Sour'un yaptığı açıklamada, bu militanların son haftalarda tekrar harekete geçerek Sirte'nin güneyi ve doğusunda yol kestikleri, yerel güvenlik güçlerine iki ölümcül saldırı gerçekleştirdiği vurgulandı.
ABD de son iki haftada bu kamplara iki ayrı hava saldırısı düzenledi.
Saldırıların ardından kamplara yapılan baskınlarda ele geçirilen delillerin ve yakalanan militanların anlattıklarından ulaştıkları sonucu paylaşan al-Sour, IŞİD'in Libya'da en az üç tugaydan oluşan bir "çöl ordusu" kurduğu ve bu ordunun başında Abu Barakat adıyla bilinen Al-Mahdi Salem Dangou'nun bulunduğunu duyurdu.
Sour, örgütün komşu ülkeler Sudan, Mısır, Tunus ve Cezayir'den militan getirmek için yollar bulduğunu da aktardı.
Sour ayrıca Sirte'de 21 Mısırlı Kıpti Hıristiyan'ın kafasını kesen IŞİD komutanının yakalandığını ve cenazelerin gömüldüğü yerde arama yapacaklarını açıkladı.
Şubat 2015'te bu olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından Mısır Libya'yı bombalamıştı.
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