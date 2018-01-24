Tobruk merkezli Temsilciler Merkezine bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Said Milad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi'nin önünde cemaatin çıkışı sırasında bombalı bir aracın patlatıldığını belirtti.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'deki Selmani bölgesinde bir bombalı aracın daha infilak ettiğini ve saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Harraz, cami önünde gerçekleşen ilk saldırıyla beraber ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini aktardı.

Bingazi kentindeki Selmani bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleşen ilk saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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