Libya'da Yüksek Seçim Kurulu'na saldırı!

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen bir intihar eylemcisi Gavt eş-Şeal bölgesindeki kurul binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Ardından binaya giren diğer örgüt militanları ile güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktı.

Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.

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