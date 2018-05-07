Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait Tripoli''ye gidecek olan Airbus A300 tipi uçağı kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'nın Florya-Sefaköy yönündeki pistinde manevra yaptığı sırada pistin sonundaki durma noktasına kadar çıktı. Kargo uçağı push back aracı ile çekilirken uçuş trafiği devam etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre saat 15:41'de Atatürk Havalimanı'nın Florya-Sefaköy yönündeki 17-35 numaralı pistinde kalkıştan vazgeçen Libya Afriqiyah'a ait Airbus A300 tipi kargo uçağı manevra sırasında pistin durma noktası olan bölümüne çıktı. Sefaköy tarafındaki pist başında stop way olarak adlandırılan durma noktasında kalan 5A-ONS kuyruk tescilli uçağı kurtarmak için DHMİ ekipleri harekete geçti. Tripoli'ye gidecek olan uçak push back aracı ile çekilerek kurtarıldı. Uçağın çıktığı sırada da uçuş trafiği devam etti. Hava Trafik Kontrolörü de kalkış yapmak üzere bekleyen bir uçağın pilotuna, "Sanırım pistten çıktı. Kalkışlarda 35 sağ bekleyen trafiklerden dolayı biraz aksamamız var. Muhtemelen 20 dakikadan fazla taksi yapacaksınız" bilgisini paylaştı.

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