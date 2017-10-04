Libya´da adliye sarayında patlama!

DHA'nın haderine göre, Libya´da adliye sarayında meydana gelen patlamada en az üç kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. İntihar saldırısında meydana gelen patlama sonrasında şehrin üzerini kalın bir duman tabakası kapladı.

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