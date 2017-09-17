Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda zaman zaman sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Üçdamlar Köyü’nde oturan 17 yaşındaki Şirin Karabal, İtalya’da yapılan ‘Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası’nda 8 bin metrede 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Üçdamlar’daki köy okulunda 7. sınıfta okurken Şirin Karabal’ın hayatı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan ilçe seçmelerinde değişti. Beden eğitimi öğretmeni tarafından seçmelere gönderilen Şirin, antrenmansız olmamasına rağmen 1’inci olarak il seçmelerine katılmaya hak kazandı. Eğitimini Diyarbakır’da sürdüren ve 6 yıldır atletizmle uğraşan Şirin il, bölge ve Türkiye şampiyonlukları elde etti.
LİCE’DEN İTALYA’YA UZANDI
Lice ile Kulp arasındaki Üçdamlar Köyü’nde, 2 yıldır terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kapsamında birçok kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu tatilinde operasyonlar nedeniyle Karabal, köyüne gidemedi. Şirin teröre inat, terör ve uyuşturucu ile anılan Lice’nin adını sporla dünyaya duyurmayı başardı. Kayapınar Belediyespor’un sporcusu olan Şirin şimdi 15 Ekim’de Malatya’da yapılacak bölge şampiyonası ve 21 Ekim’de Amasya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda ter dökecek. Liseyi bitiren Şirin, milli sporcu olduğu için gelecek yıl beden eğitimi bölümüne kayıt yaptıracak.
Hayvanları otlatmaya götürdüğü zaman koştuğunu ve yaptığı sporun bundan ibaret olduğunu belirten Şirin Karabal, “11 yaşına kadar hiç spor yapmadım. Lice’den gidip İtalya’da başarılı olacağımı hayal bile edemezdim. Fakat azim ve kararlılıkla başardım” dedi. Karabal, “İtalya’da ülkem, memleketim ve kötü olaylarla gündeme gelen Lice için koştum. Dünya 3’üncüsü olmayı başardım. Türkiye’nin, doğup büyüdüğüm Lice’nin kötü anılmasını istemiyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu” diye konuştu.
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