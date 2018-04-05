Rapora göre, şebeke uzunluğunun 130 bin 585 kilometreye yükseldiği doğalgaz dağıtım sektöründe, geçen yıl 1,7 milyar liralık yatırımla 101 ilçeye daha gaz arzı sağlandı.

Mevcut durumda 78 il ve 426 ilçede doğalgaz kullanılırken, geçen yıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 14 milyon 162 bin 930'a, doğalgaz götürülen vatandaş sayısı ise 61 milyon 901 bin 654'e ulaştı.

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi geçen yıl 53,3 milyar metreküple tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor tüketimde abone sayısındaki artış, soğuk hava şartları ve doğalgazdan elektrik üretimi etkili oldu.

Tüketimin 20 milyar 483 milyon metreküpü elektrik üretim santrallerinde, 15 milyar 78 bin metreküpü sanayide ve 13 milyar 301 milyon metreküpü de konutlarda gerçekleşti.

1.7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HEDEFİ

Geçen yıl 100 metrekarelik bir hanenin ortalama yıllık doğalgaz gideri bin 220 lira olarak hesaplanırken, diğer yakıt türleri ile karşılaştırıldığında doğalgazın yüzde 42 daha ucuz olduğu görüldü.

Yapılan kıyaslamaya göre, hanelerde en yüksek enerji maliyeti 6 bin 147 lira ile ev tüpünde gerçekleşti. Onu, 2 bin 999 lira ile fuel-oil ve bin 737 lira ile kömür izledi. Rapora göre, Türkiye'de bu yıl doğalgaz sektörüne 1,7 milyar lira yatırım yapılacağı öngörülüyor. Bu tutarın yaklaşık 700 milyon liralık kısmı genişleme çalışmaları kapsamında kullanılacak.

Bu yıl itibarıyla Hakkari, Şırnak ve Artvin’e doğalgaz arzı sağlanmasıyla Türkiye’nin 81 ilinde 524 ilçe ve beldesinde doğalgaz kullanılmış olacak. Genişleme yatırımları kapsamında 98 yeni ilçe ve beldeye doğalgaz arzı sağlanması hedeflenirken, bu yıl içinde 64,5 milyon vatandaşa gaz arzının sağlanmış olması planlanıyor. Türkiye'nin bu yıl toplam doğalgaz tüketiminin 51,9 milyar metreküp olması beklenirken, abone sayısının da 15 milyonu bulacağı öngörülüyor.

İSTANBUL ORTALAMANIN ALTINDA

Türkiye'de 2017'de hane başı ortalama doğalgaz tüketimi bin 32 metreküp olarak tespit edildi. Ardahan bin 636 metreküple hane başı ortalama doğalgaz tüketiminde lider olurken, Antalya 820 metreküple hane başına doğalgaz tüketimi en az şehir oldu.

İstanbul, hane başı doğalgaz tüketiminde 948 metreküplükle Türkiye ortalamasının altında kaldı. Ankara'nın hane başı gaz tüketimi ise bin 99 metreküp olarak kaydedildi.

Hane başı gaz tüketiminin en yüksek olduğu iller arasında Karabük bin 517 metreküple ikinci, Kars bin 488 metreküple üçüncü, Van bin 457 metreküple dördüncü ve Bayburt bin 348 metreküple beşinci sırada yer aldı.