Liderler Ramazan Bayramı’nda da miting meydanlarında olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayramın ikinci günü Antalya’da olacak. 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için halktan destek isteyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamlamak üzere olduğu, Konyaaltı Sahil Projesi’nin açılışını yapacak.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan, bayramın üçüncü günü partisinin İstanbul mitingini yapacak. Yenikapı Meydanı’ndaki mitinge Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. Başbakan Yıldırım ise bayramın ikinci günü Tokat ve Sivas’ta mitingler yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Bayramın ikinci gününde İstanbul’a gidecek olan Bahçeli, salon toplantısı düzenleyecek. Bahçeli, hem partililerle bayramlaşacak hem de Cumhur İttifakı için oy isteyecek.

MUHALEFET DE MEYDANLARDA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın birinci günü Yalova’daki köyünde ailesiyle bayramlaşacak. Bayramın ikinci günü İstanbul birinci bölgede şehir turu atacak olan İnce, bayramın üçüncü günü CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’nin yanı sıra Elazığ ve Tokat’a gidecek. Kılıçdaroğlu ise bayramın ikinci günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak üçüncü gününde Ankara’nın ilçelerinde küçük çaplı mitingler düzenleyecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bayramın ikinci günü Sakarya, Karabük ve Zonguldak’ta olacak. Akşener’in Ereğli İlçesi’ne de uğraması bekleniyor. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Van veya Şırnak’ta bayram namazı kılacak. Bayramın ikinci gününde Samsun’da e-miting yapması planlanan Karamollaoğlu, bayramın son günü Diyarbakır’da miting düzenleyecek.

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