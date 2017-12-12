İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi yarın İstanbul'da düzenlenecek. Zirveye katılacak olan liderler ise İstanbul'a gelmeye başladı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

AA'nın haberine göre; Katar Emiri Al Sani'yi, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı. Apronda resmi araca binen Katar Emiri Al Sani, havalimanından ayrıldı.

Katar Emiri

slam İşbirliği Teşkilatı

Zirve