Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da oy kullanacak. Erdoğan, ardından Ankara’ya geçerek seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi’nden takip edecek. Başbakan Binali Yıldırım da seçim bölgesi İzmir’de oyunu kullandıktan sonra Ankara’da, Erdoğan’a eşlik edecek.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da oy kullanacak. Aday olunca parti rozetini çıkaran İnce’nin bu kapsamda sonuçları CHP Genel Merkezi yerine Ankara’daki seçim bürosundan takip etmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu Ankara’da kullandıktan sonra seçimi parti genel merkezinden izleyecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da oyunu kullanacak. Ardından Balgat’taki parti genel merkezinde olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul’da oy kullanacak, ardından Ankara’da partililerle birlikte seçim sonuçlarını izleyecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara’da kullanacak. Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinden süreci takip edecek.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’nde kullanacak. Demirtaş, seçim sonuçlarını avukatları aracılığıyla takip edecek. Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, İstanbul’da oy kullanacak liderler arasında. Perinçek, seçim sonuçlarını İstanbul’da takip edecek.