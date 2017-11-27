Lidya Özdemiroğlu ve Levent Yüksel aşk yaşıyor! Lidya Özdemiroğlu kimdir?

Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel'in aşk yaşamasını herkes konuşuyor. Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel birlikteliği ne zaman başladı? Ne zamandır aşk yaşıyorlar? İşte detaylar...



İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan, 1996'da boşanan Levent Yüksel, yeniden aşık. Sanatçının sevgilisi; geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızı Lidya. Çiftin arasındaki yaş farkı tam 31. Levent 53, Lidya 22 yaşında.



22 yaşındaki Lidya, müzisyen Attila Özdemiroğlu ve Hepgül Özdemiroğlu'nun kızı. Bilgi Üniversitesi'nde öğrenci olan Lidya Özdemiroğlu, sosyal medya hesaplarında sürekli Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor.

LİDYA ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Lidya Özdemiroğlu, 2016 yılında hayatını kaybeden Türk besteci, söz yazarı ve müzisyen Attila Özdemiroğlu’nun 5. evliliğinden olan ikiz kızlarından biri. Lara isminde bir ikizi bulunan Lidya Özdemiroğlu,1995 yılında doğdu. Bilgi Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Lidya Özdemiroğlu, sosyal medya hesaplarında sürekli Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor. Sanatla ilgilenen Lidya Özdemiroğlu müzik dünyasında da çok sayıda arkadaşa sahip.

Lidya Özdemiroğlu

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