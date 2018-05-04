Lierse - Oud-Heverlee-L sahaya çıkıyor

Lierse ve Oud-Heverlee-L, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Lierse 6 puanla 5. sırada, Oud-Heverlee-L 8 puanla 3. sırada bulunuyor. Lierse son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Oud-Heverlee-L, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 396. İddaa'da Lierse kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Oud-Heverlee-L kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Lierse önceki hafta Wilrijk mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oud-Heverlee-L ise SV Roeselare karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Lierse, 1 gol attı ve 9 gol yedi.

Oud-Heverlee-L ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oud-Heverlee-L, 5 gol atarken 4 gol yedi.