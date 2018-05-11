Lierse - Waasland-Beveren maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında Lierse ile Waasland-Beveren, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. 7 puanlı Lierse 5. sırada bulunuyor, Waasland-Beveren 5 puana sahip ve 6. sırada. Lierse, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Waasland-Beveren, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 130 kodlu maçı oynayanlar; Lierse galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Waasland-Beveren galibiyet oranı 1.95. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Lierse son haftadaki Standard Liege müsabasında 2-0 yenildi.

Waasland-Beveren ise Union St Gilloise maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Lierse, 3 gol attı ve 11 gol yedi.

Waasland-Beveren, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Waasland-Beveren, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.