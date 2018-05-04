Ligatus Türkiye yeni yayıncı direktörünü buldu

Ligatus’a katılmadan önceki kariyerinde Doğa Aktaş, Hürriyet’te ürün müdürü pozisyonunda bulundu, ayrıca Mobi Wan bünyesinde aralarında NTV’nin de bulunduğu yayıncılara danışmanlık hizmeti sundu.

Doğa Aktaş yeni pozisyonuyla ilgili olarak şunları söyledi:



“İçinde olduğumuz süreçte birçok şirketin doğal reklam çözümleri sunduğunu görüyoruz, ancak bu şirketlerin sunduğu hizmetler ile Ligatus’un sunduğu hizmet arasında ciddi farklar bulunmakta. Ligatus’un hem yayıncı hem reklamveren ilişkilerindeki titiz seçiciliği ve üst pozisyonda konumlanması oldukça etkileyici. Marka güvenliği ve şeffaflık gibi sektördeki önemli ihtiyaçları karşılayabilen; programatik reklam alanında da öncü konumda olan Ligatus’a katkı sunacak olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Ligatus Türkiye Ülke Müdürü Emre Faks ise Doğa Aktaş’ın Ligatus’a katılımıyla ilgili “Güven, dijital pazarlama ekosistemindeki en önemli değer haline geldi. Bununla birlikte kullanıcı verisi her geçen gün daha 'dokunulmaz' bir hale geliyor, 'rahatsızlık veren' reklam modelleri hızla işlevselliğini yitiriyor. Tüm bunlar tek işi Premium Native Reklam olan Ligatus'un yayıncılar ve reklamverenler nezdindeki önemini daha da artırıyor. Dijital yayıncılık alanında aldığı tüm görevleri başarıyla yerine getiren Doğa'nın, Ligatus'un gücüne güç katacağına yönelik inancım sonsuz" şeklinde konuştu.